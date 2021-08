Die Dokumente eines Lastwagenfahrers werden kontrolliert, als der Lkw den Check-in für den Zug durch den Eurotunnel passiert.

London. Teilweise in die Supermarkt-Regale in Großbritannien leer, weil es nicht genug Arbeitskräfte gibt, die Transporte fahren. Nun appelliert die Regierung an die Firmen.

Die britische Regierung hat Unternehmen angesichts eines akuten LKW-Fahrerinnen und -fahrermangels im Land dazu aufgerufen, Einheimische einzustellen anstatt auf Kräfte aus dem Ausland zu setzen.„Wir wollen sehen, dass Arbeitgeber langfrist