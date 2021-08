Die Notenbank bestimmt inmitten der Corona-Krise ihren weiteren geldpolitischen Kurs.

Ting Shen/XinHua/dpa

Jackson Hole. Fortschritte am Arbeitsmarkt, eine stabile Inflationsrate - für US-Notenbankchef Jerome Powell sind das Anlässe, über eine Reduzierung der milliardenschweren Anleihekäufe nachzudenken.

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, hat eine Reduzierung der Fed-Anleihekäufe noch in diesem Jahr in Aussicht gestellt. „Es könnte angemessen sein, in diesem Jahr mit dem Tapering zu beginnen“, sagte Powell am Freitag im Rahmen