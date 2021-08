Im Tourismus und im Gastgewerbe sieht das Ifo-Institut wachsende Sorgen.

München. Wie schon im Juni verschlechtert sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Vor allem in zwei Bereichen gibt es wachsende Sorgen.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im August zum zweiten Mal in Folge verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima sank gegenüber dem Vormonat um 1,3 Punkte auf 99,4 Zähler, wie das Ifo-Institut am Mittwoch in München bekanntgab.An