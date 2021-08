Mit einer Girokarte lässt sich Geld abheben, aber auch vielerorts im Geschäft direkt bezahlen.

Fabian Sommer/dpa

Frankfurt/Main. Der Trend zum Bezahlen ohne Scheine und Münzen hat in der Corona-Krise einen Schub erhalten. Für viele Verbraucher in Deutschland ist Bargeld heute weniger wichtig als vor zehn Jahren.

Der Trend zum Bezahlen ohne Scheine und Münzen scheint einer Umfrage zufolge anzuhalten. So gaben 47 Prozent von 1200 befragten Verbrauchern im Juni an, an der Kasse am liebsten mit der Girokarte zu bezahlen.45 Prozent nannten Bargeld, 13 P