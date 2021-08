Wer Gamer nicht ernst nimmt, wird den Anschluss verlieren

Im Juli 2019 verfolgten Fans den "Fortnite World Cup" im Arthur Ashe Tennisstadion in New York, Millionen andere sind in Livestreams dabei. Bei dem Weltcup kämpften knapp 200 junge Menschen um Preisgelder von 30 Millionen Dollar.

Benedikt Wenck/dpa

Berlin. Computerspiele sind nur etwas für Pubertierende oder Menschen ohne Hobbys und Freunde? Weit gefehlt. Ein Kommentar.

Beim Thema Computerspiele rümpfen noch immer zu viele Menschen die Nase. Sie verbinden damit ein albernes Hobby für eine Randgruppe, die Probleme in der realen Welt haben oder in "Ego-Shootern" ihre Gewaltfantasien ausleben. Doch wer so den