Birkenstock will 100 Millionen Euro investieren

Eine Sandale des Herstellers Birkenstock.

Maja Hitij/dpa

Ockenfels. Birkenstock ist mehr als nur eine Sandale - und weltweit gefragt. Jetzt will das Traditionsunternehmen aus Rheinland-Pfalz weiter wachsen.

Der weltbekannte Sandalenhersteller Birkenstock mit Hauptsitz im rheinland-pfälzischen Linz am Rhein will rund 100 Millionen Euro in seine Expansion investieren.Fast vier Monate nach seiner Übernahme durch das US-amerikanische Unternehmen L