Der Schriftzug „Charité“ ist am Gebäude der Zentralen Notaufnahme der Berliner Charité angebracht.

Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin. Für mehr Lohn und mehr Personal - in Berlin treten Pflegekräfte und andere Beschäftigte an den Krankenhäusern in den Streik. Planbare Operationen wurden zunächst abgesagt.

An den landeseigenen Krankenhäusern Vivantes und Charité in Berlin läuft seit Montagmorgen der dreitägige Streik der Pflegekräfte und anderer Beschäftigter. Es seien bis Mittag weitere Gespräche über eine Notdienstvereinbarung mit den beide