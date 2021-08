Großbritannien: Mangel an Lkw-Fahrern sorgt für leere Regale

Leere Regale in einem englischen Supermarkt.

Matthew Cooper/PA/AP/dpa

London. In Großbritannien fehlen Lastwagenfahrer, die Güter von A nach B befördern. In vielen Supermärkten ist das nicht mehr zu übersehen, doch auch andernorts hapert es. Das hat auch mit dem Brexit zu tun.

Ein massiver Mangel an Lastwagenfahrern sorgt in Großbritannien zunehmend für Probleme. „Wir sind in Schwierigkeiten“, sagte Rod MacKenzie, Chef des Logistikverbandes Road Haulage Association, der Deutschen Presse-Agentur.„Und es wird noch