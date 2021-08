Der humanoide Roboter "Tesla" soll die Wirtschaft revolutionieren, meint Tesla-CEO Elon Musk.

Courtesy of Tesla, Inc./dpa

Palo Alto. Tesla-Chef Elon Musk kündigt Prototypen humanoider Roboter namens "Tesla" für 2022 an. Sie sollen gefährliche oder langweilige Arbeiten ausführen können.

Der US-Elektrobauer Tesla will künftig auch Roboter bauen, die gefährliche oder langweilige Arbeiten verrichten können. Tesla-Chef Elon Musk kündigte am Donnerstag einen menschenähnlichen Prototypen an, den "Tesla Bot": Er werde "Hände mit