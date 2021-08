Bahn bietet in Tarifkonflikt Corona-Prämie an

Zu den Streitpunkten im Tarifkonflikt zählen die Erhöhung der Tabellenentgelte, die Laufzeit des Tarifvertrags und die Altersvorsorge.

Christoph Soeder/dpa

Berlin. Die GDL legt wieder weite Teile des Personen- und Güterverkehrs lahm. Seit Samstag steht der Güterverkehr still. Ab Montag müssen sich dann auch Reisende auf Einschränkungen einstellen.

Die Deutsche Bahn bietet im Tarifkonflikt mit der Lokführergewerkschaft GDL zusätzlich eine Corona-Prämie an und will so weitere Streiks abwenden. „Mit einer Corona-Prämie kommen wir einem wichtigen Anliegen der Gewerkschaften entgegen“, te