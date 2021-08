Ein Tesla Model Y. Das Auto kommt zunächst aus China, soll aber in Grünheide gebaut werden, wenn das Werk fertig ist.

Berlin. Am liebsten hätte Tesla-Chef Elon Musk schon diesen Sommer mit der Produktion des neuen Kompakt-SUV in Grünheide begonnen. Darauf muss die Firma aber noch warten, das Model Y kommt erstmal aus China.

Tesla hat seinen neuen Kompakt-SUV kurz vor Beginn der Auslieferungen erstmals in Deutschland gezeigt. Das Fahrzeug, das am Donnerstagabend in Berlin präsentiert wurde, kam aus Shanghai. Bis die Produktion im Tesla-Werk in Grünheide bei Ber