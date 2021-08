Die anhaltend eingeschränkte Liefersituation bei Halbleitern beeinträchtigt die Produktion bei Volkswagen.

Julian Stratenschulte/dpa

Wolfsburg/Ingolstadt. Kleine, aber sehr wichtige Elektronik-Bauteile fehlen der Autoindustrie. Die Folgen sind gravierend: Mehrere Hersteller müssen abermals ihre Produktion drosseln.

Wegen des Mangels an Halbleiter-Bauteilen soll die Produktion im Volkswagen-Stammwerk in Wolfsburg nach der Sommerpause nur eingeschränkt anlaufen.Wie ein Sprecher des Unternehmens mitteilte, soll auf allen Fertigungslinien in der kommenden