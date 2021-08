In der vergangenen Woche rief die Gewerkschaft GDL zu einem zweitägigen Streik auf.

Marijan Murat/dpa

Berlin. Die Zeichen bei der Bahn stehen weiter auf Arbeitskampf: Am Freitag könnte die Lokführergewerkschaft GDL erneut Streiks ankündigen. Eine Rückkehr an den Verhandlungstisch ist nicht in Sicht.

Fahrgäste der Deutschen Bahn könnten am Freitag erfahren, ob es noch einen Streik der Lokführer und Lokführerinnen geben wird. Die Lokführergewerkschaft GDL will sich zu ihrem weiteren Vorgehen im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn äußern