Bericht: Amazon will Kaufhäuser in den USA eröffnen

Amazon ist der weltgrößte Onlinehändler - und will nun auch den klassischen Einzelhandel erobern.

Michel Spingler/AP/dpa

New York. Schon länger mischt der Onlinehändler den klassischen Einzelhandel auf. Nun will Amazon Berichten zufolge Filialen in Kalifornien und Ohio eröffnen.

Der weltgrößte Onlinehändler Amazon will in den USA laut einem Medienbericht größere Ladengeschäfte im Stil von Kaufhäusern aufmachen. Die ersten Filialen sollen in Kalifornien und Ohio an den Start gehen, schrieb das „Wall Street Journal“