Intel kündigt neue Chip-Architektur an

Der Chiphersteller Intel war zuletzt immer wieder unter Druck geraten.

Andrej Sokolow/dpa

Santa Clara. Schlagzeilen in der Chip-Entwicklung hat in den vergangenen Jahren vor allem Apple gemacht. Nun will der Chip-Riese Intel angreifen.

Der Halbleiter-Riese Intel will noch in diesem Jahr eine Chip-Generation auf den Markt bringen, die deutlich weniger Strom verbraucht als das Vorgängermodell.Zuerst sollen die neuen Prozessoren der 12. Generation („Alder Lake“) in Desktop-P