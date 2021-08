Reisemobil-Boom: Caravans so gefragt wie noch nie

Mit dem Caravan verreisen, statt mit dem Flieger ins Ausland – immer mehr junge Familien ziehen das vor. (Symbolbild)

Düsseldorf. Aktuell erschweren Probleme in der Lieferkette es den Herstellern, Käuferwünschen von Reisemobilen gerecht zu werden. Und die Preise dürften steigen.

Angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie sind Reisemobile und Caravans in Deutschland so gefragt wie noch nie. Allein in den ersten sieben Monaten dieses Jahres wurden rund 75.000 Freizeitfahrzeuge neu zugelassen, wie der Caravaning Indus