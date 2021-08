Corona-Pandemie heizt Reisemobil-Boom an

Model Frieda sitzt in dem Wohnmobil La Strada Nova M 4x4 mit Offroad-Reifen und Allradantrieb bei einem Fototermin zum 60. Caravan Salon der Messe Düsseldorf.

Rolf Vennenbernd/dpa

Düsseldorf. Die Nachfrage nach mobilen Eigenheimen ist so groß wie noch nie. Doch aktuell erschweren Probleme in der Lieferkette es den Herstellern, Käuferwünschen gerecht zu werden. Die Lieferzeiten sind lang.

Angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie sind Reisemobile und Caravans in Deutschland so gefragt wie noch nie. Allein in den ersten sieben Monaten dieses Jahres wurden rund 75.000 Freizeitfahrzeuge neu zugelassen, wie der Caravaning Indus