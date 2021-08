Maschinenexport wächst kräftig - Plus von gut 11 Prozent

Die weltweite Konjunkturerholung schiebt das Exportgeschäft der deutschen Maschinenbauer kräftig an.

Markus Scholz/dpa

Frankfurt am Main. In den vergangenen Monaten hat der Materialmangel in der Elektronik- und Stahlindustrie auch den Maschinenbauern Kopfzerbrechen bereitet. Fürs erste Halbjahr steht aber ein kräftiges Exportplus zu Buche.

Gegenüber dem Höhepunkt der Corona-Krise