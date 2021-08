Die Dax-Kurve im Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse.

Arne Dedert/dpa/Archivbild

Frankfurt/Main. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben auch zur Wochenmitte keine allzu großen Sprünge gewagt.

Nach zwei Handelstagen mit leichten Verlusten notierte der Leitindex Dax am Mittwoch nun 0,10 Prozent im Plus bei 15.937,78 Punkten. Damit blieb das Börsenbarometer vorerst unter der runden Marke von 16.000 Punkten, die es am Freitag erstm