Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Der Dax schwächelt nach dem jüngst erreichten Rekordhoch weiter.

Der deutsche Leitindex knüpfte am Dienstag an seine leichten Vortagesverluste an und gab bis zum frühen Nachmittag um 0,1 Prozent auf 15.910,02 Punkte nach.Allerdings machte das Börsenbarometer damit einen Gutteil seiner anfänglichen Verlu