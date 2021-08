Der Sitz der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main.

Boris Roessler / dpa

Osnabrück. Wenn Banken Geld bei der EZB parken, müssen sie dafür Negativzinsen zahlen. Warum also lagern sie die ihnen anvertrauten Gelder nicht einfach auf eigene Konten? Und welche Optionen haben die Institute sonst noch?

In punkto Gebühren und Entgelte drehen immer mehr Banken und Sparkassen an diversen Stellschrauben. So gibt es etwa kaum noch wirklich kostenlose Girokonten, wie eine aktuelle Untersuchung von Finanztest zeigt. Auch erheben zunehm