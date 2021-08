Insolvenzantragspflicht: Nach der Flut haben Firmen andere Sorgen

Bad Münstereifel: Nach der Hochwasserkatastrophe läuft der Wiederaufbau.

Roberto Pfeil

Osnabrück. Die Insolvenzantragspflicht soll für vom Hochwasser betroffene Unternehmen erneut ausgesetzt werden. Das ist richtig so, denn Betroffene haben gerade andere Sorgen. Ein Kommentar.

Die Union will die Insolvenzantragspflicht für die vom Hochwasser betroffenen Firmen länger aussetzen und das ist richtig. In den Hochwassergebieten mangelt es vielen nach wie vor am Allernötigsten. Das schließt Unternehmer nicht aus.