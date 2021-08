Lieferando will Fahrer ab sofort unbefristet einstellen

Berlin . Immer wieder werden Essenslieferanten wegen ihrer Arbeitsbedingungen kritisiert. Jetzt kündigt Marktführer LIeferando an, ab sofort alle neuen Fahrer unbefristet einzustellen.

Der Essenslieferdienst Lieferando bietet seinen Kurieren unbefristete Arbeitsverträge an. Das gilt zum einen ab sofort für neu eingestellte Mitarbeiter, wie das Unternehmen des niederländischen Branchenriesen Just Eat Takeaway am Freitag mi