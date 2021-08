Berlin. Deutschlandweit sind heute 20 Züge mehr unterwegs als noch am Mittwoch. Dennoch sind die Waggons voll - und GDL-Chef Weselsky droht bereits mit weiteren Streiktagen.

Die Deutsche Bahn kann am zweiten Streiktag mehr Fernzüge einsetzen als am Mittwoch. Insgesamt seien 220 ICE und Intercity im Einsatz, 20 mehr als am Vortag, teilt das Unternehmen mit. Man habe weitere Reserven mobilisieren können. An norma