Auch das Emsland (hier Bahnhof Lingen) ist vom Streik betroffen.

imago images/imagebroker

Berlin. Bahnreisende müssen sich bis Freitag auf erhebliche Einschränkungen gefasst machen. Wegen des Streiks der GDL fährt nur jeder vierte Fernzug. Auch im Regionalverkehr rollt wenig. Die aktuellen Entwicklungen.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ruft zum Streik bei der Deutschen Bahn auf. Der Ausstand soll im Güterverkehr bereits am Dienstagabend um 19 Uhr beginnen, kündigte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky am Dienstag in Frankfurt