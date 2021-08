Beflügelt von guten Unternehmensbilanzen hat der Dax erstmals die Marke von 16 000 Punkten geknackt.

Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main. Angesichts der Konjunkturerholung von der Corona-Krise bleiben die Börsianer optimistisch. Der Deutsche Aktienindex Dax erobert bereits die dritte Tausendermarke in diesem Jahr.

Erstmals in seiner Geschichte ist der Dax am Freitag über die Marke von 16.000 Punkten geklettert. In der Spitze erreichte der Leitindex 16.030 Punkte. Gegen Mittag zeigte die Kurstafel noch 16.011,28 Punkte an bei einem Plus von 0,46 Proze