Beflügelt von guten Unternehmensbilanzen hat der Dax erstmals die Marke von 16 000 Punkten geknackt.

Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main. Der deutsche Aktienmarkt hat seinen jüngsten Erfolgskurs am Freitag fortgesetzt.

Dabei ist der Dax erstmals in seiner Geschichte über 16.000 Punkte geklettert. In der Spitze erreichte der Leitindex 16.030 Punkte. Am Nachmittag schmolz der Gewinn und der Leitindex sank wieder unter die vielbeachtete Marke. Letztlich gew