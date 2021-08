Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (links) und HPA-Chef Jens Meier mit Setzlingen des Schierlings-Wasserfenchels auf der Billwerder Insel.

Jonas Walzberg

Hamburg. Elf Millionen Euro steckt Hamburg in eine neue Heimat für den Schierlings-Wasserfenchel. Umweltschützer glauben nicht, dass die Pflanzen auch gedeihen.

Da steht es nun und blüht, das Hamburger Politikum namens Schierlings-Wasserfenchel. In zwei ehemaligen Wasserabsetzbecken nahe der Autobahn1 auf der Billwerder Insel zeigen sich die so unscheinbaren Sumpfpflanzen derzeit in Blühlaune, als