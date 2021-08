Ein leerer Bahnsteig während eines Streiks der Lokomotivführer Ende 2014.

Oliver Mehlis/dpa-Zentralbild/dpa

Frankfurt am Main. Tausende Reisende sind in den vergangenen Wochen mit der Bahn in den Urlaub gefahren. Doch über der Rückreise könnte bei manchem ein Fragezeichen stehen.

Für Bahnkunden könnten die nächsten Wochen schwierig werden: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) treibt ihre Streik-Pläne voran. Heute endet die Urabstimmung, in der die Mitglieder über den Arbeitskampf entscheiden.Am morgigen