Werkzeuge zur Holzbearbeitung. Handwerkspräsident Wollseifer warnt vor Steuererhöhungen.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Knapp zwei Monate vor der Bundestagswahl äußert das Handwerk klare Erwartungen an die neue Bundesregierung. Vor allem in der Finanzpolitik - aber auch in Sachen Klimaschutz.

Das Handwerk hat vehement vor Steuererhöhungen nach der Bundestagswahl gewarnt. „Das wäre Gift für die wirtschaftliche Entwicklung der Betriebe gerade in der Nach-Corona-Aufbauphase“, sagte Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer der Deuts