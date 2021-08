Die Bauindustrie ist ein Gewinner der Corona-Krise – Doch bleibt das so?

Die Auftragslage und -eingänge stimmen Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbands, positiv.

Osnabrück. Die Bauindustrie ist bislang gut durch die Corona-Krise gekommen. Ein Interview mit Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbands, über Konjunktur, Baukosten, Margen und Nachwuchsgewinnung.

Herr Müller, die Bauindustrie war bislang in der Pandemie das Rückgrat der Wirtschaft. Wie ist die Lage jetzt? Als Bauindustrie haben wir den Vorteil, dass in der Regel immer gebaut werden muss. Unsere Unternehmen haben deshalb in den verga