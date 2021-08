Bierflaschen werden in einem Kühlhaus gelagert. Rund jedes vierte in der EU produzierte Bier kommt aus Deutschland.

Marcel Kusch/dpa

Luxembourg. In Sachen Bierproduktion kann Deutschland in der EU niemand den Rang ablaufen. Größter Exporteur ist aber ein anderes Land.

Rund jedes vierte in der EU produzierte Bier wird in Deutschland gebraut. Im Jahr 2020 wurden laut der europäischen Statistikbehörde Eurostat fast 32 Milliarden Liter alkoholhaltiges Bier in der EU produziert. 24 Prozent davon - oder 7,5 Mi