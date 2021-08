Biontech - eine Erfolgsgeschichte.

Sven Hoppe/dpa

New York. Der Höhenflug geht weiter: Die Papiere von Biontech setzen ihre Rekordrally fort. In wenigen Tagen sollen die Quartalszahlen veröffentlicht werden.

Die Rally bei mRNA-Impfstoffaktien kennt weiter keine Grenzen. Die Papiere des deutschen Unternehmens Biontech schossen am Mittwoch in New York zeitweise um fast ein Viertel in die Höhe auf 433,90 Dollar und setzten ihre Rekordrally damit f