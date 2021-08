Auch das Gastgewerbe ist im Aufwind.

Frank Rumpenhorst/dpa

Nürnberg. Auf dem Weg zu ein bisschen mehr Normalität: Die Zahl der Betriebe, die sich in ihrer Existenz bedroht sieht, nimmt ab.

Unternehmen in Deutschland blicken laut einer Studie wieder zuversichtlicher in die Zukunft. Mit der Erholung von der Corona-Krise schwinde die Angst vor Insolvenzen, heißt es in einer Betriebsbefragung des Nürnberger Instituts für Arbeitsm