MAN ersetzt Rückspiegel am Lkw durch Kamera

Ein Radfahrer ist bei einem Pressetermin zur Vorführung vom digitalen Spiegelersatzsystem „MAN OptiView“ im digitalen Außenspiegel eines Lastwagen zu sehen.

Matthias Balk/dpa

Schweitenkirchen. Täglich geraten Fußgänger und Radfahrer auf den Straßen durch abbiegende Lkws in Gefahr. MAN will nun für Rundumblick in den Fahrzeugen sorgen.

Der Lastwagenbauer MAN will die Zahl der Abbiegeunfälle mit einem neuen digitalen Totwinkel-Assistenten verringern, der die herkömmlichen Spiegel durch Kameras und Displays ersetzt. Die Rundumsicht „schützt so insbesondere Radfahrer in der