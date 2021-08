Der Bund will nach der Flutkatastrophe die Insolvenzantragspflicht für Firmen aussetzen.

picture alliance / Alexander Heinl/dpa

Berlin. Viele Unternehmen sind durch die Flutkatastrophe in finanzielle Not geraten. Dass sie nun deshalb zum Insolvenzgericht gehen müssen, will das Bundekabinett vorerst verhindern.

Das Bundeskabinett hat nach der Flutkatastrophe vor allem im Westen Deutschlands eine vorübergehende Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für Firmen auf den Weg gebracht. Das teilte das Justizministerium am Mittwoch mit. „Durch den Starkr