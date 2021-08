Hohe Mieten bringen eine Million Haushalte in prekäre Lage

Fast 1,1 Millionen Haushalten in Deutschland bleibt einer Studie zufolge nach Abzug der Miete weniger als das Existenzminimum zum Leben übrig.

Oliver Berg/dpa

Düsseldorf. Hohe Mieten belasten viele Haushalte - unabhängig vom verfügbaren Einkommen. Doch Ärmere trifft es im Vergleich besonders hart. Alleinerziehenden bleibt oft nicht mal das Existenzminimum.

Damit seien fast 13 Prozent der Mieterhaushalte in deutschen Großstädten in einer prekären wirtsc