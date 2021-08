Dax startet mit kleinem Minus in den Handelstag

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Mit einem leichten Dämpfer ist der deutsche Aktienmarkt am Dienstag in den Handel gestartet.

So kamen die Quartalszahlen und Ausblicke des Autobauers BMW und des Chipkonzerns Infineon bei den Anlegern nicht gut an. Hinzu kommen Sorgen um die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in China.Der Dax notierte kurz nach Eröffnu