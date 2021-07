Verbraucherpreise in Deutschland: Teuerster Juli seit Sommer 2008

Teurer Juli: Die Inflation hat in Deutschland erstmals seit Sommer 2008 die Drei-Prozent-Marke überschritten.

dpa/Fabian Sommer

Wiesbaden. Die Inflation in Deutschland hat in diesem Juli erstmals seit August 2008 wieder die Drei-Prozent-Marke überschritten. Volkswirte rechnen mit weiteren Preissprüngen in den kommenden Monaten.

Die Teuerung in Deutschland hat im Juli deutlich angezogen und erstmals seit 13 Jahren die Drei-Prozent-Marke überschritten. Die Verbraucherpreise lagen um 3,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am D