Corona-Impfpflicht bei Google und Facebook: Mitarbeiter dürfen nur mit Corona-Schutzimpfung an ihrem Arbeitsplatz zurückkehren.

Washington. Kein Zutritt ohne Covid-19-Impfung: Google und Facebook erlauben ihren Mitarbeitern erst eine Rückkehr ins Büro, wenn sie geimpft sind. In den USA plant die Biden-Regierung auch eine Impfpflicht für ihre Angestellten.

Die Mitarbeiter der Internetriesen Google und Facebook in den USA müssen sich vor einer Rückkehr in die Büros gegen das Coronavirus impfen lassen. Das teilten die Unternehmen unabhängig voneinander am Mittwoch (Ortszeit) mit. Google-Chef Su