Nürnberg . Einer neuen Marktanalyse zufolge kaufen die Menschen in Deutschland weniger bei Discountern ein. Zudem sind vegane Produkte und nachhaltige Körperpflege angesagt.

In der Corona-Krise greifen Konsumenten in Deutschland deutlich häufiger zu ökologischen Produkten, wie das Marktforschungsinstitut Gfk in einer neuen Studie festhält. Demnach stiegen die Umsätze zwischen Juli 2020 und Juni 2021 v