Logo am Werk der Bayer Bitterfeld GmbH. Die Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto kommt dem Chemiekonzern teuer zu stehen.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Seattle. Die Monsanto-Übernahme wird für Bayer immer teurer. Schon wieder muss der Chemiekonzern für ein Erbe des 2018 übernommenem Saatgutkonzerns zahlen. Diesmal um die seit Jahrzehnten verbotene Chemikalie PCB.

Bayer hat im US-Rechtsstreit über die seit Jahrzehnten verbotene Chemikalie PCB eine Niederlage erlitten.Eine Geschworenen-Jury sprach in der Nacht zum Mittwoch in Seattle drei Lehrern Schadenersatz in Höhe von insgesamt 185 Millionen US-Do