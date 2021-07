Schätzungen zufolge sind rund 40.000 Kraftfahrzeuge durch die Fluten beschädigt oder zerstört worden.

Marius Becker/dpa

Unterföhring. Das Tief „Bernd“ kommt die Versicherungen teuer zu stehen. Mit den Schäden in Bayern und Sachsen wird die Rechnung jetzt noch höher.

Die Hochwasserkatastrophe in Deutschland dürfte die Versicherungen in Deutschland nach neuesten Schätzungen zwischen 4,5 und 5,5 Milliarden Euro kosten.Fast zwei Drittel der Schäden entstanden in Rheinland-Pfalz, fast ein Drittel in Nordrhe