Der Schriftzug „DAX“ im Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt.

Boris Roessler/dpa

Frankfurt/Main. Nach zwei schwächeren Tagen hat sich der Dax am Mittwoch vor den geldpolitischen Signalen der US-Notenbank Fed etwas gefangen.

Am Nachmittag verbuchte der Leitindex ein Plus von 0,13 Prozent auf 15.539,44 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte legte um 0,33 Prozent auf 35.047,80 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 gewann ein halbes Prozent. Neben den Fed-Beschlüssen am Ab