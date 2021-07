Der Börsenhändler Timothy Nick arbeitet auf dem Parkett der New York Stock Exchange. Die US-Aktienmärkte haben die neue Woche mit weiteren Rekordhochs eingeläutet.

Richard Drew/AP/dpa

New York. Mit 35.150 Punkten erklimmt der Dow Jones Industrial eine weitere Höchstmarke. Anleger erwartet eine ereignisreiche Woche - bestimmt unter anderem von den Quartalszahlen der Tech-Giganten Apple, Microsoft und Alphabet.

Die US-Aktienmärkte haben die neue Woche mit weiteren Rekordhochs eingeläutet. Unerwartet schwache US-Konjunkturdaten hielten die Gewinne am Montag jedoch in engen Grenzen. So waren die Verkäufe neuer Häuser im Juni um 6,6 Prozent gefallen