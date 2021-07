Frauen in Topetagen städtischer Firmen in der Minderheit

Eine Frau steht in einem Bürozimmer am Fenster und telefoniert. (Archivbild)

Annette Riedl/dpa

Friedrichshafen. In Offenbach ist fast die Hälfte der Spitzenpositionen in kommunalen Firmen mit Frauen besetzt. In anderen größeren Städten gibt es keine Top-Managerinnen.

Top-Managerinnen kommen vor allem in Bundesunternehmen in der Summe besser voran als in vielen Städten. Bei den 508 Unternehmen des Bundes und der Länder, die mehrheitlich in öffentlicher Hand sind, liegt der Anteil von Frauen in der oberst