Osnabrück. Deutschlandweit sind nicht alle Häuser gleichermaßen einem Risiko durch Starkregenschäden ausgesetzt. Entscheidend ist die geografische Lage. Der Norden hat hier gute Karten. Ein Überblick, welche Städte gefährdet sind.

Der Klimawandel führt zu immer heftigeren Unwettern. Vor allem anhaltende Starkregenfälle sorgen regelmäßig dazu, dass Bäche und Flüsse über die Ufer treten, in der Folge kommt es zu Hochwasser. Deutschlandweit sind aber nicht alle Häuser gleichermaßen einem Risiko ausgesetzt. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat dazu verschiedene Gefährdungsklassen für Starkregen eingeführt. Sie zeigen, in welchen Städten und Bundesländern das Risiko von Schäden durch Starkregen am größten ist. Abhängig von seiner Lage wird dabei jedes Gebäude einer von drei Gefährdungsklassen zugeordnet.

Demnach hat die Stadt Wuppertal aufgrund ihrer geografischen Lage unter den 50 einwohnerreichsten Städten Deutschlands am meisten Gebäude, die bei unwetterartigem Regen hoch gefährdet sind: Knapp 14 Prozent aller Adressen oder jedes siebte Haus steht hier in einem Tal oder in der Nähe eines kleineren Gewässers und ist deshalb in die höchste Starkregengefährdungsklasse eingeordnet. Am anderen Ende des Spektrums liegt Kiel, wo nur 2,5 Prozent der Gebäude als hoch gefährdet eingestuft wurden. Auch in Halle an der Saale (2,6 Prozent), Lübeck (3,0 Prozent) und Rostock (3,1 Prozent) sind nur vergleichsweise wenig Adressen einem hohen Risiko ausgeliefert.

Geografische Lage ist entscheidend

Die Angaben stammen aus einer Ende April publizierten Übersicht, die der GDV zusammen mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD) und dem Ingenieurbüro IAWG im Rahmen des Forschungsprojektes „Starkregen“ ermittelt hat.

„Neben der Intensität des Regens hat die Lage eines Gebäudes einen entscheidenden Einfluss auf das Ausmaß von Starkregenschäden“, sagte damals GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Je tiefer ein Gebäude liege und je länger das Wasser darin stehe, desto höher sei der Schaden.

Die Einteilung in die verschiedenen Gefährdungsklassen erfolgt in drei Stufen: Gebäude werden in die Klasse 1 (geringere Gefährdung) eingeteilt, wenn sie auf einer Kuppe oder am oberen Bereich eines Hangs liegen. Zur zweiten Klasse (mittlere Gefährdung) zählen Häuser, die sich in der Ebene oder im unteren/mittleren Bereich eines Hangs befinden, aber nicht in der Nähe eines Baches. Die Klasse 3 (hohe Gefährdung) umfasst schließlich Lagen im Tal oder in der Nähe eines Bachs.

Relativ geringe Gefahr in Mecklenburg-Vorpommern

Laut GDV liegen bundesweit 11,8 Prozent aller 22 Millionen erfasster Adressen in der höchsten Gefährdungsklasse 3, fast zwei Drittel (65,7 Prozent) in der mittleren Klasse 2 und 22,5 Prozent in Klasse 1 mit geringer Gefährdung.

Unterschiede gibt es zwischen den einzelnen Bundesländern: So ist in Thüringen laut GDV jedes fünfte Haus besonders Starkregen gefährdet. Fast ein Viertel der Gebäude finden sich dort in der höchsten Gefährdungsklasse wieder – und damit so viele wie sonst in keinem anderen Bundesland. Im Gegensatz dazu ist die Gefahr in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern vergleichsweise gering: Dort ist der Anteil der Gebäude in der höchsten Risikoklasse am niedrigsten. In Niedersachsen liegt der Anteil bei etwa 10 Prozent und damit knapp unterm Bundesdurchschnitt.

Hochwassergefahren werden in der Versicherungswirtschaft grundsätzlich anhand des Zonierungssystems für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen „ZÜRS Geo“ ermittelt. Dieses zeigt, welches Gebäude in welchem Ausmaß hochwassergefährdet ist. Die drei Starkregengefährdungsklassen sind dort integriert. Die Versicherer sollen damit die Möglichkeit haben, extreme Niederschläge als separate Gefahr differenziert in ihrer Risikobewertung zu berücksichtigen. Dem GDV zufolge sind über 92 Prozent der Adressen nach gegenwärtiger Datenlage nicht von Hochwassern größerer Gewässer betroffen. Bei 0,4 Prozent der Adressen tritt Hochwasser statistisch mindestens einmal in zehn Jahren auf.