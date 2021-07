Bosch plant weiteren Stellenabbau in mehreren Werken

Am badischen Standort Bühl/Bühlertal will Bosch rund 700 Vollzeitstellen abbauen.

Sebastian Gollnow/dpa

Bühl. Der Konzern Bosch will die Wettbewerbsfähigkeit verbessern - und plant den Abbau von rund 700 Stellen. Doch einiges ist noch unklar. Von der IG Metall gibt es heftige Kritik.

Der Technologiekonzern Bosch plant am badischen Standort Bühl/Bühlertal den Abbau von rund 700 Vollzeitstellen. Die Wettbewerbsfähigkeit in einem hart umkämpften Marktumfeld müsse verbessert werden, teilte das Unternehmen heute mit. In dem