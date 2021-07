VW-Aufbruch in die neue Autowelt

Bei der Online-Hauptversammlung könnte es Gegenwind für die VW-Konzernspitze geben.

Ole Spata/dpa

Wolfsburg. Konzernchef Diess blickt mit der neuen Elektro- und Digitalstrategie weit nach vorn, bis 2030 und darüber hinaus. Manche VW-Anleger bringen nach dem Schadenersatz-Deal mit Vorvorgänger Winterkorn aber noch einmal etliche Punkte zum Nachhall der Dieselkrise aufs Tapet.

Zukunftspläne in den Reden, Vergangenheitsbewältigung in der Aussprache: Bei der Hauptversammlung von Volkswagen waren Konzernführung und Aktionäre hin- und hergerissen.Vorstandschef Herbert Diess erklärte auf dem Online-Treffen am Donnerst