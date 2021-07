Die Opec+ will mehr Öl fördern - prompt sanken die Preise.

Gregory Bull/AP/dpa

Singapur. Ab August wollen wichtige Ölförderländer wieder mehr Öl erzeugen. Nach der Entscheidung vom Sonntag - die auch für Kritik sorgt - fallen die Preise am Markt etwas. Die Folgen sind noch schwer abzusehen.

Die Ölpreise haben am Montag nach der Einigung wichtiger Ölförderländer auf eine Erhöhung der Produktion nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 72,92 US-Dollar. Das waren 67 Cent weniger als am Freitag.